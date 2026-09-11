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Patriot platform, la nuova estrema destra britannica

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

Il 5 e il 6 settembre, centinaia di manifestanti anti-migranti hanno portato la protesta in due importanti città portuali del sud dell'Inghilterra, Dover e Portsmouth. Attirando l'attenzione non soltanto per la loro dimensione, ma soprattutto per le modalità

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