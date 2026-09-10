A confermarlo sarebbe uno dei documenti desecretati dal governo di Madrid, secondo cui lo scorso 29 luglio, alla vigilia dell'arrivo in massa di almeno 70mila migranti, il Centro nazionale di intelligence spagnolo aveva segnalato un possibile assalto via mare e via terra nell'exclave. Il Cni avvisò dell'esistenza di gruppi nelle reti social che stavano preparando un'entrata in massa di migranti

L'intelligence spagnola aveva avvertito il governo di un possibile ingresso in massa dei migranti a Ceuta. A confermarlo sarebbe uno dei documenti desecretati da Madrid, secondo cui lo scorso 29 luglio, alla vigilia dell'arrivo in massa di almeno 70mila migranti, il Centro nazionale di intelligence, cioè i servizi segreti spagnoli, aveva segnalato un possibile assalto via mare e via terra nell'exclave in Nord Africa. In particolare, in una comunicazione con la Delegazione del governo a Ceuta e la Guardia Civil, il Cni avvisò dell'esistenza di gruppi nelle reti social che stavano preparando un'entrata in massa di migranti. "Ci sono due gruppi diversi con un totale di 180mila follower", si legge in una comunicazione "urgente" del Cni datata 29 luglio.

Tra i 40 documenti declassificati dal governo spagnolo, la nota tattica del Cni fu trasmessa alla Uce-3 della Guardia Civil, l'unità di intelligence del servizio di informazione e al Cenif, l'unità omologa della polizia nazionale presso il Commissariato di immigrazione. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla Delegazione del governo a Ceuta. La stessa informazione fu inviata anche ai servizi segreti marocchini, alla Direzione Generale di Vigilanza del territorio (Dgst), responsabile dell'intelligence interna e alla Direzione Generale di Studi e Documentazione (Dged), responsabile dell'intelligence esterna.

Nelle note si segnalava l'esistenza di due gruppi WhatsApp che organizzavano un ingresso in massa via mare e via terra a Ceuta, in occasione della Festa del Trono marocchina del 30 luglio. Un primo gruppo chiamato "Assaltare Ceuta" con circa 160mila utenti, e un secondo con 22mila utenti. Secondo fonti dell'intelligence citate dalla Cadena Ser, i documenti costituirebbero una prova del fatto che le autorità marocchine erano state avvertite, ma ci sarebbe stato "un errore nella valutazione della minaccia". Le note però non specificavano la dimensione degli arrivi in massa, con l'effettiva entrata nell'exclave di oltre 72mila persone, delle quali il 90% poi rientrato in Marocco, secondo le stime governative.

Ministro degli Esteri spagnolo: “Nessun rapporto sull'entità dell'assalto”

Secondo il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares da Bruxelles, "nessun rapporto del Cni avrebbe potuto prevedere l'entità di quanto accaduto" a Ceuta "il 30 luglio", con l'arrivo in massa di almeno 70mila migranti. Albares ha poi rimarcato che nessun rapporto dell'intelligence aveva previsto la dimensione degli arrivi alla frontiera, assicurando che "dal primo momento in cui ne abbiamo avuto informazione" il governo si è attivato. Il ministro ha inoltre segnalato che i mezzi satellitari e di monitoraggio dell'agenzia Frontex non hanno rilevato nulla nei giorni precedenti gli ingressi in massa a Ceuta di "quanto si è prodotto" il 30 e il 31 luglio nella città autonoma in Marocco.

Ministero della Difesa spagnolo: “Nessun avviso della crisi a Ceuta”

Sulla questione è intervenuto anche il Ministero della Difesa spagnolo, diretto da Margarita Robles. "La menzogna, in politica, non si può utilizzare come argomento per screditare la professionalità dei componenti del Cni, che mai hanno ricevuto alcun rapporto della Cia sull'invasione a Ceuta, come si è affermato in sede parlamentare, approfittando dell'immunità di quel quadro", ha dichiarato il dicastero in una nota.