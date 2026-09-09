Thailandia, l'influencer Igho Ubiribo morto per falloplastica

Il 43enne si era sottoposto a un intervento per l'ingrandimento del pene in una clinica di Bangkok, in Thailandia. Secondo alcuni accertamenti effettuati a Londra, l'uomo sarebbe morto a causa dell'iniezione di acido ialuronico. Le autorità thailandesi hanno aperto un'indagine sul caso

Si indaga sul caso dell'influencer Igho Ubiribo, morto dopo essersi sottoposto a un intervento di falloplastica in una clinica di Bangkok in Thailandia. Secondo alcuni accertamenti effettuati a Londra, l'uomo, imprenditore britannico di 43 anni originario della Nigeria, aveva subito un'operazione per l'ingrandimento del pene, ma è deceduto a causa dell'iniezione di acido ialuronico. Le autorità thailandesi hanno aperto un'indagine sul caso perquisendo la clinica in cui Ubiribo era stato operato. L'obiettivo degli inquirenti, come ribadito da un funzionario del ministero della Salute, è quello di chiarire se la struttura avesse una licenza valida e se, durante l'intervento, abbia seguito i protocolli adeguati.