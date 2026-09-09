Thailandia, l'influencer Igho Ubiribo morto per falloplastica: aperta un'indagineMondo
Il 43enne si era sottoposto a un intervento per l'ingrandimento del pene in una clinica di Bangkok, in Thailandia. Secondo alcuni accertamenti effettuati a Londra, l'uomo sarebbe morto a causa dell'iniezione di acido ialuronico. Le autorità thailandesi hanno aperto un'indagine sul caso
Si indaga sul caso dell'influencer Igho Ubiribo, morto dopo essersi sottoposto a un intervento di falloplastica in una clinica di Bangkok in Thailandia. Secondo alcuni accertamenti effettuati a Londra, l'uomo, imprenditore britannico di 43 anni originario della Nigeria, aveva subito un'operazione per l'ingrandimento del pene, ma è deceduto a causa dell'iniezione di acido ialuronico. Le autorità thailandesi hanno aperto un'indagine sul caso perquisendo la clinica in cui Ubiribo era stato operato. L'obiettivo degli inquirenti, come ribadito da un funzionario del ministero della Salute, è quello di chiarire se la struttura avesse una licenza valida e se, durante l'intervento, abbia seguito i protocolli adeguati.
Le indagini sul caso di Igho Ubiribo
A quanto riferito dai responsabili del centro medico, dal 2024 Ubiribo si era sottoposto a cinque iniezioni per aumentare le dimensioni del pene. L'ultima, quella fatale, avrebbe contenuto 40 millilitri di acido ialuronico. Il medico aveva raccomandato di suddividere la dose in due sedute, ma il britannico avrebbe preteso di fare una sola puntura. Secondo il rapporto forense pubblicato ad agosto nel Regno Unito, poco dopo l'intervento Ubiribo avrebbe lamentato un dolore al petto e avrebbe avuto un malore.