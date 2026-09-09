Taiwan, scimmie si arrampicano sul muro dell'università di Kaohsiung

Alcuni macachi avrebbero sbirciato dalle finestre del campus, altri invece si sarebbero introfulati al primo piano del dormitorio. Non è la prima volta che le scimmie vengono avvistate nei pressi dell'Università Sun Yat-sen. Il campus si trova infatti ai piedi dello Shoushan, un parco naturale montuoso noto per la presenza di numerosi macachi di Formosa

Un gruppo di scimmie si è arrampicato sulle pareti del dormitorio dell'università di Kaohsiung a Taiwan. Una scena insolita che, immortalata da alcuni video diventati virali sui social, ha stupito studenti e docenti universitari. Le immagini diffuse in rete mostrano diversi macachi mentre si calano dalla facciata dell'edificio. Come riporta la testata coreana The Sportschosun, alcuni di loro avrebbero sbirciato dalle finestre del campus, altri invece si sarebbero introfulati al primo piano del dormitorio. Non è la prima volta che le scimmie vengono avvistate nei pressi dell'Università Sun Yat-sen. Il campus si trova infatti ai piedi dello Shoushan, un parco naturale montuoso noto per la presenza di numerosi macachi di Formosa.