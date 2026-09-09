Parlando dalla sede della Presidenza della Serbia in diretta Tv per 10 minuti, Vučić ha firmato davanti alla telecamera entrambi i decreti, annunciando che entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Da quel momento prenderà ufficialmente la campagna elettorale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il presidente serbo, Aleksandar Vučić, ha sciolto l'Assemblea nazionale serba e indetto ufficialmente le elezioni politiche anticipate, che si terranno il prossimo 25 ottobre, fra 46 giorni. Come preannunciato ieri, il capo dello Stato lo ha annunciato ufficialmente in diretta tv a mezzogiorno esatto, affermando di aver firmato i relativi decreti. Lunedì scorso, come previsto dalla Costituzione, il governo presieduto dal premier Djuro Macut, ha presentato una richiesta motivata di scioglimento del Parlamento e di fine anticipata della legislatura: una prerogativa che spetta solo al Presidente della Repubblica e sul quale non ha voce in capitolo lo stesso Parlamento. Come prossime mosse sono dunque attese le dimissioni di Vucic da presidente per poter correre, e l'indizione di elezioni presidenziali anticipate, che saranno successive alle politiche ma forse entro la fine dell'anno.

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Il discorso in diretta tv Nel suo discorso, Vučić ha dichiarato che la Serbia "necessita di risultati elettorali capaci di definire e mostrare chiaramente la volontà dei cittadini riguardo alla direzione e al percorso che il Paese intende seguire. Ho creduto, e credo tuttora, che la Serbia abbia scelto una valida strada europea, preservando al contempo le amicizie tradizionali, l'orgoglio nazionale e la dignità". Il presidente, come preannunciato da mesi, ha deciso di accettare la sfida lanciata dal movimento studentesco e dalle opposizioni parlamentari per elezioni anticipate di oltre un anno e guiderà una lista di coalizione Serbia Unita associata al suo nome che lo proporrà come primo ministro. Approfondimento Vučić verso le dimissioni: cosa succede ora in Serbia?