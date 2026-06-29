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Vučić verso le dimissioni: cosa succede ora in Serbia?

Ludovica Passeri

Il presidente serbo annuncia il passo indietro imminente, che aveva già anticipato nelle scorse settimane, ma non è un addio perché già punta al ritorno valutando l'opzione di ripresentarsi come premier. Ma sulle scadenze per le future elezioni presidenziali e parlamentari straordinarie ci sono molto incognite. Intanto il fronte degli studenti, leader delle proteste e principali sfidanti, si prepara all'appuntamento con le urne

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