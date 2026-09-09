Lucia Sisic, morta a 22 anni Miss Austria: aveva un problema al cuore

Aveva 22 anni e aveva convissuto per tutta la vita con una grave cardiopatia congenita. Ad annunciarne la scomparsa è stata Mission Austria, l'organizzazione che gestisce il concorso. Le cause del decesso non sono state ancora rese note

Lucia Sisic, Miss Austria 2024, è morta all'età di 22 anni. La giovane conviveva fin dalla nascita con una malformazione al cuore. A dare notizia della scomparsa è stata Mission Austria, l'ente che organizza i concorsi Miss e Mister Austria, con un messaggio pubblicato lunedì sulla propria pagina Facebook. Le cause della morte non sono al momento state confermate.

L'annuncio di Mission Austria

"È con grande sgomento e profondo dolore che abbiamo appreso della scomparsa della nostra Miss Austria 2024, Lucia Sisic", ha scritto l'organizzazione. Sisic aveva conquistato il titolo nel 2024 ed era ancora la detentrice in carica, poiché da allora non si è più tenuta alcuna edizione del concorso.

Nel messaggio, firmato dalla CEO Kerstin Rigger e dal marito Jörg, l'ente la ricorda come "una giovane donna meravigliosa" e rivolge le proprie condoglianze alla famiglia e alle persone a lei vicine. Sisic, aggiunge il testo, "rimarrà per sempre parte della nostra famiglia di Miss Austria".