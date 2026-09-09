Lucia Sisic, morta a 22 anni Miss Austria: aveva un problema al cuore

Aveva 22 anni e aveva convissuto per tutta la vita con una grave cardiopatia congenita. Ad annunciarne la scomparsa è stata Mission Austria, l'organizzazione che gestisce il concorso. Le cause del decesso non sono state ancora rese note
Lucia Sisic, Miss Austria 2024, è morta all'età di 22 anni. La giovane conviveva fin dalla nascita con una malformazione al cuore. A dare notizia della scomparsa è stata Mission Austria, l'ente che organizza i concorsi Miss e Mister Austria, con un messaggio pubblicato lunedì sulla propria pagina Facebook. Le cause della morte non sono al momento state confermate.
L'annuncio di Mission Austria
"È con grande sgomento e profondo dolore che abbiamo appreso della scomparsa della nostra Miss Austria 2024, Lucia Sisic", ha scritto l'organizzazione. Sisic aveva conquistato il titolo nel 2024 ed era ancora la detentrice in carica, poiché da allora non si è più tenuta alcuna edizione del concorso.
Nel messaggio, firmato dalla CEO Kerstin Rigger e dal marito Jörg, l'ente la ricorda come "una giovane donna meravigliosa" e rivolge le proprie condoglianze alla famiglia e alle persone a lei vicine. Sisic, aggiunge il testo, "rimarrà per sempre parte della nostra famiglia di Miss Austria".
Il racconto della malattia
Come personaggio pubblico, Sisic aveva parlato apertamente della propria condizione di salute. Nel 2024 aveva dedicato un post su Instagram al personale medico che l'aveva seguita da bambina, ringraziando i medici che, scriveva, "più volte mi hanno salvato la vita con i loro straordinari sforzi", permettendole di superare molti momenti difficili e di condurre una vita piena.
In un'intervista all'emittente austriaca Heute, sempre nel 2024, aveva raccontato di essere stata operata per la prima volta subito dopo la nascita e di come la malattia avesse segnato la sua infanzia: "Le settimane di sport si svolgevano senza di me. La mia infanzia è stata semplicemente diversa, ma mi ha anche resa forte".
Il ricordo di Herzkinder Österreich
Alla giovane ha reso omaggio anche Herzkinder Österreich, l'associazione austriaca che assiste i bambini con problemi cardiaci. In un post su Facebook l'organizzazione si è detta "profondamente rattristata per la morte prematura" di Sisic, sottolineando che "a soli 22 anni ci ha lasciati troppo presto".
L'associazione la descrive come una donna che "sapeva cosa significasse crescere con un difetto cardiaco congenito, affrontare gli interventi e continuare comunque a seguire la propria strada con coraggio e gioia". E la ricorda come "una giovane donna dal cuore caldo, gioiosa e capace di lasciare il segno", che voleva "dare coraggio ad altri nella sua stessa situazione".