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Baviera, compra mezza pagnotta con 10 grammi in meno e denuncia il fornaio

Mondo

Un cliente ha contestato al panificio Breitner una mezza pagnotta risultata più leggera, avviando un controllo ufficiale. L'ufficio pesi e misure ha imposto di pesare ogni metà e calcolare il prezzo sul peso effettivo, costringendo il fornaio a sostituire le bilance per 15.000 euro

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Da oltre sei decenni, al panificio Breitner di Pfaffenhofen an der Ilm, in Baviera, regione nel sud della Germania, la mezza pagnotta veniva ricavata tagliando il pane intero e vendendolo a metà prezzo. Una consuetudine mai contestata, finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa, avviando un procedimento ufficiale che è costato al fornaio 15.000 euro.

La segnalazione del cliente e l'email anonima

Secondo quanto riportato da Bild, il cliente ha rilevato una differenza di circa dieci grammi rispetto al peso atteso. "La sua mezza pagnotta era presumibilmente dieci grammi più leggera del dovuto", ha dichiarato al quotidiano tedesco Matthias Breitner, 65 anni, mastro fornaio e pasticcere. Dieci grammi, sottolinea, equivalgono a meno di mezza fetta di pane. Il cliente, però, si è sentito truffato e ha inviato un'email anonima di protesta. La risposta del fornaio - "A volte si vince, a volte si perde. La prossima volta saranno sicuramente dieci grammi in più" - non ha risolto la questione.

L'intervento dell'ufficio pesi e misure

Secondo Bild, il cliente ha poi contattato le autorità. L'ufficio pesi e misure ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte tagliando semplicemente il pane intero. Da ora in avanti, quando una pagnotta è offerta a prezzo al chilo, dovrà essere pesata la metà richiesta e il prezzo calcolato sul peso effettivo. La norma di riferimento è l'ordinanza sui prodotti preconfezionati, in vigore dal 2020, che distingue tra pane già diviso ed etichettato e pane tagliato al banco.

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La scelta del fornaio

Breitner avrebbe dovuto pre-tagliare le pagnotte e vendere la metà con prodotti singoli, ma ha rifiutato. Il fornaio "non vuole mettere sullo scaffale decine di mezze pagnotte che poi si seccheranno durante la giornata", ha spiegato a Bild. Ha invece acquistato nuove bilance per tutte le filiali, con una spesa complessiva di 15.000 euro.

Le reazioni dei clienti

Secondo Bild, alcuni clienti chiedono ora di poter acquistare mezza pagnotta rinunciando per iscritto al diritto di farla pesare. Altri panettieri della zona, riferisce Breitner, preferiscono vendere solo pagnotte intere per evitare problemi con l'ufficio pesi e misure.

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