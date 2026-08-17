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Ago metallico nei grissini "Lingue di Pane", ritirato un lotto dal mercato

Cronaca

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di grissini a marchio "Lingue di Pane" per la presenza di un ago metallico da cucito. L'avviso, a scopo precauzionale, riguarda le confezioni da 180 grammi prodotte da Pan dei Massi - Forneria Piemontese. Ai consumatori viene raccomandato di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita

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Un lotto di grissini "Lingue di Pane" è stato ritirato dagli scaffali dopo il ritrovamento di un ago metallico da cucito all'interno di una confezione. Il richiamo, diffuso a scopo precauzionale dal ministero della Salute nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza alimentare, riguarda il prodotto a marchio "Lingue di Pane" venduto in buste da 180 grammi.

Il lotto interessato

L'avviso riguarda esclusivamente il lotto numero 30.11.26, con termine minimo di conservazione fissato al 30 novembre 2026. Il prodotto è realizzato nello stabilimento della Giovanni Cane Srl di Alessandria, in via Scazzola 72, e commercializzato da Pan dei Massi - Forneria Piemontese.

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Le raccomandazioni ai consumatori

Il ministero invita chi avesse acquistato le confezioni del lotto segnalato a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita, dove potrà essere restituito al produttore. Il richiamo è stato adottato in via precauzionale a tutela della sicurezza dei consumatori.

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