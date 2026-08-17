Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di grissini a marchio "Lingue di Pane" per la presenza di un ago metallico da cucito. L'avviso, a scopo precauzionale, riguarda le confezioni da 180 grammi prodotte da Pan dei Massi - Forneria Piemontese. Ai consumatori viene raccomandato di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita

Un lotto di grissini "Lingue di Pane" è stato ritirato dagli scaffali dopo il ritrovamento di un ago metallico da cucito all'interno di una confezione. Il richiamo , diffuso a scopo precauzionale dal ministero della Salute nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza alimentare, riguarda il prodotto a marchio "Lingue di Pane" venduto in buste da 180 grammi.

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L'avviso riguarda esclusivamente il lotto numero 30.11.26, con termine minimo di conservazione fissato al 30 novembre 2026. Il prodotto è realizzato nello stabilimento della Giovanni Cane Srl di Alessandria, in via Scazzola 72, e commercializzato da Pan dei Massi - Forneria Piemontese.

Le raccomandazioni ai consumatori

Il ministero invita chi avesse acquistato le confezioni del lotto segnalato a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita, dove potrà essere restituito al produttore. Il richiamo è stato adottato in via precauzionale a tutela della sicurezza dei consumatori.