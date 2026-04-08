Strage dei fornai, trovato e arrestato Elia Del Grande

L'autore degli omicidi nel gennaio 1998 di padre, madre e fratello che si opponevano al suo matrimonio con una giovane domenicana, era scappato da una casa lavoro ad Alba. È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese

Hanno messo fine alla fuga di Elia Del Grande dopo averlo rintracciato a Varano Borghi nel Varesotto intorno alle 13 e 30. I carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno arrestato l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere tentato di fuggire in auto provocando lievi lesioni a un militare. L'autore della 'strage dei fornai', l'omicidio nel gennaio 1998 di padre, madre e fratello che si opponevano al suo matrimonio con una giovane domenicana, era scappato da una casa lavoro ad Alba.

La fuga

Il 50enne era fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. Alla guida di una Fiat 500 risultata rubata al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende, ha cercato di eludere i controlli dei militari. Uno dei carabinieri si è avvicinato al lato guida intimandogli di scendere e cercando di sottrargli le chiavi. In quel momento, il fuggitivo

ha tentato un'ultima disperata manovra, non riuscita, e nella colluttazione, riferiscono i carabinieri, ha provocato lievi lesioni a uno dei militari. Successivamente è stato condotto in carcere su disposizione della Procura di Varese.