Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese

A scoprirlo è stato un passante. Sulla vicenda indagano carabinieri e medico legale, senza escludere l'omicidio. La vittima non è ancora identificata ufficialmente: dalle prime informazioni sarebbe una 22enne di Voghera

Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia) in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. In base alle prime notizie, si tratterebbe di una ragazza di 22 anni di Voghera.