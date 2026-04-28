Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso

Cronaca

A scoprirlo è stato un passante. Sulla vicenda indagano carabinieri e medico legale, senza escludere l'omicidio. La vittima non è ancora identificata ufficialmente: dalle prime informazioni sarebbe una 22enne di Voghera

ascolta articolo

Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia) in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. In base alle prime notizie, si tratterebbe di una ragazza di 22 anni di Voghera. 

Indagini in corso 

La ragazza era scomparsa da casa da alcuni giorni, secondo quanto riferito dai carabinieri, che si trovano ancora nel luogo dove è stato rinvenuto il corpo, insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia. Il decesso potrebbe risalire anche a uno o due giorni fa. Si sta cercando di capire se la giovane sia arrivata da sola nel luogo dove è stata ritrovata senza vita, oppure accompagnata da qualcuno.

Potrebbe interessarti

Napoli, cadavere di una donna trovato carbonizzato in casa

Cronaca: Ultime notizie

Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese

Cronaca

A scoprirlo è stato un passante. Sulla vicenda indagano carabinieri e medico legale, senza...

Reggio Emilia, 10mila euro per incontrare Achille Lauro: due denunce

Cronaca

Nonostante il denaro fosse stato inizialmente canalizzato verso un conto corrente in Lituania,...

Porto Cesareo, dodicenne aggredita da un rottweiler

Cronaca

La minore è stata ferita al polpaccio e sottoposta alle cure sanitarie. Il cane, condotto da una...

Padova, scambio provette: 7 anni di cure per tumore di un'altra donna

Cronaca

Il Dna nel 2025 rivela lo scambio di campioni tra biopsia e laboratorio, confermando la...

Memoriale della Shoah, Segre: "Il mondo dell'odio è sempre più vasto"

Cronaca

La senatrice a vita denuncia l'espansione della violenza, raccontando i messaggi che continua a...

Cronaca: i più letti