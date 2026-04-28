Il direttore del Museo della Brigata, Davide Romano, avverte che cedere sulle verità storiche significherebbe legittimare nuove esclusioni e indebolire la memoria della Resistenza. Ribadisce che le bandiere continueranno a essere portate anche in futuro, insieme a quelle degli altri Alleati. Il ministro Piantedosi sostiene la legittimità della loro partecipazione, mentre l'Anpi replica che il tema riguarda altri simboli non pertinenti alla ricorrenza ascolta articolo

"In molti negli anni ci hanno chiesto di non portare" al corteo del 25 aprile "le bandiere della Brigata, poi diventate quelle di Israele. La nostra risposta è sempre stata no. Perché il nostro obiettivo è tutelare la storia e onorare chi si è sacrificato per la libertà, non tradirne la memoria". Lo afferma in una nota Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, in merito alle contestazioni avvenute in corteo e alle polemiche per le bandiere esibite. "Continueremo a portare quelle bandiere in difesa della verità storica. Basta arretrare".

L'impegno per le prossime celebrazioni Romano avverte: "Se cediamo sulle verità storiche, le cose non potranno che peggiorare. Nei decenni scorsi si era già rinunciato alle bandiere americane e inglesi. Con quale risultato? Quest'anno sono state attaccate anche quelle dell'opposizione iraniana, oltre che quelle ucraine e georgiane. Per quieto vivere dovremmo smettere del tutto di onorare chi ci ha liberato? No, sarebbe un tradimento verso i caduti e una vittoria per i negazionisti della memoria della Resistenza". "Continueremo a portare quelle bandiere in difesa della verità storica. Basta arretrare. L'anno prossimo faremo invece un passo avanti e porteremo anche quelle degli altri Alleati. Non permetteremo di riscrivere la gloriosa storia della lotta al nazi-fascismo - ha concluso -. Diciamo 'no' a un 25 aprile di una sinistra nazionalista e sovranista in favore di una celebrazione della Liberazione che sia internazionalista e abbracci tutti i popoli Alleati nel nome della libertà e della democrazia". Potrebbe interessarti 25 aprile, spari a Roma. Milano, Brigata Ebraica fuori da corteo