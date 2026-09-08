"Abbiamo individuato il problema nel nostro sistema di elaborazione dei voli. I nostri tecnici sono sul posto e stanno lavorando con urgenza per ripristinare le normali operazioni il prima possibile", ha dichiarato NATS, il principale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, in un comunicato. Almeno 10 gli scali coinvolti

In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Lo segnala l'agenzia Reuters. E tra l'altro alcune compagnie, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi diffusi anche in buona parte del continente europeo. Secondo Ryanair, ad esempio, il guasto tecnico del Regno Unito sta coinvolgendo circa 65mila passeggeri con oltre 50 voli già cancellati.

Il problema tecnico

"Abbiamo individuato il problema nel nostro sistema di elaborazione dei voli. I nostri tecnici sono sul posto e stanno lavorando con urgenza per ripristinare le normali operazioni il prima possibile", ha dichiarato NATS, il principale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, in un comunicato. "I voli continuano a partire e lo spazio aereo è aperto, ma il ripristino richiederà del tempo", è stato spiegato ancora. Heathrow, il principale hub britannico, ha dichiarato di voler collaborare a stretto contatto con NATS per cercare di risolvere il problema il più rapidamente possibile. L'aeroporto di Edimburgo ha comunicato che il problema potrebbe avere un impatto dirette sulle operazioni di volo. Anche l'aeroporto di Dublino, in Irlanda, ha segnalato di aver subito disagi ai voli in partenza e in arrivo.

Almeno dieci aeroporti coinvolti dai disagi

La conferma della situazione arriva anche dal portale Flightradar24, secondo cui almeno dieci aeroporti del Regno Unito stanno subendo disagi di varia entità a causa del problema risocntrato in queste ore. Tra questi figurano l'aeroporto internazionale di Aberdeen, l'aeroporto di Edimburgo, l'aeroporto di Manchester, l'aeroporto di Nottingham East Midlands, l'aeroporto di Birmingham, l'aeroporto di Bristol e, come detto, gli aeroporti di Londra Stansted, Gatwick, Heathrow e City.

Il post della ministra dei Trasporti

La ministra dei Trasporti, Heidi Alexander, ha confermato che si sta lavorando per riparare il guasto. "So che sarà frustrante per i passeggeri e mi dispiace", ha scritto in un post su X.