Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Uk, misterioso problema tecnico blocca gli aeroporti di Londra: decine di voli sospesi

Mondo
©Ansa

"Abbiamo individuato il problema nel nostro sistema di elaborazione dei voli. I nostri tecnici sono sul posto e stanno lavorando con urgenza per ripristinare le normali operazioni il prima possibile", ha dichiarato NATS, il principale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, in un comunicato. Almeno 10 gli scali coinvolti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Lo segnala l'agenzia Reuters.  E tra l'altro alcune compagnie, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi diffusi anche in buona parte del continente europeo. Secondo Ryanair, ad esempio, il guasto tecnico del Regno Unito sta coinvolgendo circa 65mila passeggeri con oltre 50 voli già cancellati. 

Il problema tecnico

"Abbiamo individuato il problema nel nostro sistema di elaborazione dei voli. I nostri tecnici sono sul posto e stanno lavorando con urgenza per ripristinare le normali operazioni il prima possibile", ha dichiarato NATS, il principale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, in un comunicato. "I voli continuano a partire e lo spazio aereo è aperto, ma il ripristino richiederà del tempo", è stato spiegato ancora. Heathrow, il principale hub britannico, ha dichiarato di voler collaborare a stretto contatto con NATS per cercare di risolvere il problema il più rapidamente possibile. L'aeroporto di Edimburgo ha comunicato che il problema potrebbe avere un impatto dirette sulle operazioni di volo. Anche l'aeroporto di Dublino, in Irlanda, ha segnalato di aver subito disagi ai voli in partenza e in arrivo.

Almeno dieci aeroporti coinvolti dai disagi

La conferma della situazione arriva anche dal portale Flightradar24, secondo cui almeno dieci aeroporti del Regno Unito stanno subendo disagi di varia entità a causa del problema risocntrato in queste ore. Tra questi figurano l'aeroporto internazionale di Aberdeen, l'aeroporto di Edimburgo, l'aeroporto di Manchester, l'aeroporto di Nottingham East Midlands, l'aeroporto di Birmingham, l'aeroporto di Bristol e, come detto, gli aeroporti di Londra Stansted, Gatwick, Heathrow e City.

Il post della ministra dei Trasporti

La ministra dei Trasporti, Heidi Alexander, ha confermato che si sta lavorando per riparare il guasto. "So che sarà frustrante per i passeggeri e mi dispiace", ha scritto in un post su X. 

MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 06: An Amazon cargo plane is seen after it crashed at Miami International Airport on September 06, 2026 in Miami, Florida. In a statement, the Federal Aviation Administration said Prime Air Flight 7598 overran the runway while landing around 2 p.m. after departing from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico, earlier today. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Approfondimento

Usa, aereo cargo di Amazon in fiamme all’aeroporto di Miami: 5 morti
FOTOGALLERY

1/15
Lifestyle

Gli aeroporti più belli del mondo, la classifica 2026 Prix Versailles

Coperture a forma di fiore di loto e soffitti in vimini intrecciato. Ma anche giardini pensili, strutture dai motivi fluidi e spazi con opere d’arte contemporanea. È stata pubblicata la lista dei prestigiosi 'Prix Versailles Most Beautiful Airports 2026': sette terminal, in cinque Paesi, che si distinguono per design, approccio alla sostenibilità, innovazione ed eccellenza architettonica. A primeggiare India e Stati Uniti. Europa presente con l'aeroporto di Francoforte a cura di Costanza Ruggeri

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Uk, per il principe George primo giorno di scuola all'Eton College

Mondo

Il principe 13enne aveva frequentato fino allo scorso anno la scuola di Lambrook, la stessa cui...

Elezioni Sassonia-Anhalt, Merkel: "Vittoria AfD mi spezza il cuore"

Mondo

Dopo il voto nello stato federato tedesco, dove ha vinto l’estrema destra...

Media: "Netanyahu avvisato dieci giorni prima del 7 ottobre". LIVE

live Mondo

All'alba, un bombardamento sul villaggio di Kfar Reman ha sterminato una famiglia di 8 persone....

Von der Leyen: intesa tra i 27 Ue per deroga a Kiev sui Patriot. LIVE

live Mondo

La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni. Gli inviati americani...

Mondo: I più letti