Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air ha avuto un incidente presso l'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti. Sembra si sia sviluppato un incendio Dalle immagini che circolano online si vede una densa colonna di fumo nero, visibile da diverse zone della città. La Federal Aviation Administration ha disposto lo stop temporaneo dei voli nello scalo. Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni dell'equipaggio.

Che cosa è successo

L’aeroporto di Miami ha fatto sapere, come riportato dalla BBC, che “intorno alle 14 di oggi (orario locale, ndr), il volo Prime Air 7598 è uscito dalla pista al Miami International Airport ed è fermo all’estremità nord-ovest dell’aeroporto. Tutte le piste sono chiuse, e il traffico è interrotto”. Sul posto sono in azione i Vigili del Fuoco.