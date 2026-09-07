Alluvione in Nepal e Tibet, il bilancio sfiora 1.400 morti e supera i 5.500 dispersi

Il Nepal ha aggiornato a 1.355 il bilancio delle vittime dell'inondazione di due settimane fa confermando a 4.996 il numero dei dispersi. Il bilancio delle vittime è salito di 14 unità rispetto a ieri, mentre migliaia di soccorritori proseguono le ricerche dei superstiti e il Paese ha proclamato una giornata di lutto nazionale. Il crollo del ghiacciaio e della montagna avvenuto il 26 agosto al confine tra Cina e Nepal ha causato, conteggiando anche le vittime sul versante cinese, 1.398 morti e oltre 5.500 dispersi, tra cui circa 800 stranieri. Le bandiere sono a mezz'asta e nel corso della giornata sono state organizzate veglie a lume di candela, secondo i tradizionali riti di lutto induisti previsti nel tredicesimo giorno dopo la morte.