Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'alluvione in Nepal e Tibet
Arrow-link
Arrow-link

Alluvione in Nepal e Tibet, il bilancio sfiora 1.400 morti e supera i 5.500 dispersi

Mondo

Il conteggio delle vittime dell'inondazione verificatasi a fine agosto nell'Himalaya continua a salire. Oggi proclamata una giornata di lutto nazionale: veglie e bandiere a mezz'asta

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il Nepal ha aggiornato a 1.355 il bilancio delle vittime dell'inondazione di due settimane fa confermando a 4.996 il numero dei dispersi. Il bilancio delle vittime è salito di 14 unità rispetto a ieri, mentre migliaia di soccorritori proseguono le ricerche dei superstiti e il Paese ha proclamato una giornata di lutto nazionale. Il crollo del ghiacciaio e della montagna avvenuto il 26 agosto al confine tra Cina e Nepal ha causato, conteggiando anche le vittime sul versante cinese, 1.398 morti e oltre 5.500 dispersi, tra cui circa 800 stranieri. Le bandiere sono a mezz'asta e nel corso della giornata sono state organizzate veglie a lume di candela, secondo i tradizionali riti di lutto induisti previsti nel tredicesimo giorno dopo la morte.

FOTOGALLERY

Ipa-Ansa

1/8
Mondo

Alluvione in Nepal, è corsa contro il tempo: le immagini dei soccorsi

Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito i distretti di Nuwakot e Rasuwa, causando centinaia di vittime e dispersi

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Netanyahu: smantellare avamposti illegali coloni in Cisgiordania LIVE

live Mondo

Il primo ministro israeliano avrebbe ordinato lo smantellamento degli insediamenti illegali dei...

Zelensky: sarà ancora inverno di guerra. Mosca minaccia Berlino. LIVE

live Mondo

Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un...

Netanyahu: "Smantellare avamposti dei coloni in Cisgiordania"

Mondo

Il premier israeliano ha ordinato l'evacuazione di insediamenti di coloni in Cisgiordania. La...

Zelensky: "Parlato con Usa di Patriot. Guerra anche in inverno"

Mondo

Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il...

Usa, aereo cargo di Amazon in fiamme all’aeroporto di Miami: 5 morti

Mondo

Il velivolo ha oltrepassato la pista dopo l'atterraggio, ha colpito diversi veicoli e ha preso...

MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 06: An Amazon cargo plane is seen after it crashed at Miami International Airport on September 06, 2026 in Miami, Florida. In a statement, the Federal Aviation Administration said Prime Air Flight 7598 overran the runway while landing around 2 p.m. after departing from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico, earlier today. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Mondo: I più letti