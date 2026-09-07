Dalla Grecia all'Italia a nuoto: l'impresa da record di Chrysikopoulos

Il nuotatore greco è partito dall'isola di Othonoi e ha raggiunto la Puglia in 31 ore e 50 minuti, dopo un percorso di 91,4 km. La traversata, avvenuta senza muta e senza punti d'appoggio, gli è valsa l'ingresso nel Guinness dei primati

Oltre 30 ore in mare aperto senza una muta e senza poter contare su alcun punto d'appoggio. Questa l'impresa del nuotatore greco Spyros Chrysikopoulos, 43 anni, che ha attraversato a nuoto il tratto di mare tra Grecia e Italia in 31 ore e 50 minuti. Per compiere la sua impresa da Guinness dei primati. Chrysikopoulos è partito dall'isola greca di Othonoi e ha raggiunto Santa Maria di Leuca dopo aver percorso 91,4 chilometri senza mai fermarsi. Durante la traversata, durata un giorno e mezzo, non sono mancate le difficoltà per il nuotatore greco, che ha dovuto fare i conti con un mare che in alcuni tratti si è presentato molto mosso, oltre ai rischi legati alle mutevoli condizioni ambientali.

Un'impresa che gli è valsa il record registrato nel Guiness dei primati

Per Chrysikopoulos non si trattava del primo tentativo di coprire a nuoto il tratto di mare tra la Grecia e l'Italia. Già nel 2024 aveva provato a portare a termine l'impresa, ma in quell'occasione le condizioni meteo e ambientali non gli avevano permesso di arrivare fino alla meta: il mare era mosso e, in un tratto della traversata, erano presenti numerose meduse. Questa volta, invece, il tentativo è andato a buon fine. Due giudici hanno seguito la prestazione dell'nuotatore durante tutta la traversata, passo dopo passo, certificandone il successo per organismi internazionali come la Federazione dei Nuotatori di Maratona. L'impresa ha consentito a Chrysikopoulos anche di entrare nel libro dei Guinness dei primati. Il nuotatore greco è stata anche la prima persona ad attraversare a nuoto il tratto di mare tra Grecia e Italia.