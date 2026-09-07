Eruzione vulcano Anak Krakatau, riapre l'aeroporto di Giacarta

Il vulcano Anak Krakatau, a 150 chilometri dalla capitale, è tornato a eruttare tra venerdì e sabato, costringendo a fermare i voli in otto scali indonesiani. In tre giorni sono stati rinviati o cancellati quasi 3.000 voli, per oltre 340mila passeggeri. Lunedì notte il ministero dei Trasporti ha annunciato la riapertura dell'aeroporto internazionale di Giacarta e di altri quattro scali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una fiammata che ha illuminato la notte, poi una pioggia di ceneri e lapilli e una colonna di fumo grigio alzatasi verso il cielo. Tra venerdì e sabato il vulcano Anak Krakatau, in Indonesia, è tornato a eruttare, costringendo per ragioni di sicurezza a sospendere decolli e atterraggi in otto aeroporti del Paese, compreso il Soekarno-Hatta che serve la capitale Giacarta. In tre giorni le autorità hanno registrato il rinvio o la cancellazione di quasi 3.000 voli, per oltre 340mila passeggeri. Lunedì notte il ministero dei Trasporti ha annunciato che lo scalo internazionale della capitale è "tornato operativo", insieme ad altri quattro aeroporti della zona fermati temporaneamente per la cenere vulcanica sospesa nell'aria.

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La riapertura dello scalo di Giacarta Inizialmente le autorità puntavano a riaprire l'aeroporto di Giacarta alle 18 di lunedì, ma hanno poi rinviato di almeno sei ore per motivi di sicurezza, fissando la ripresa non prima della mezzanotte tra lunedì e martedì. Nelle ore precedenti si erano formate lunghe code di viaggiatori nel principale scalo della capitale. Il governo ha predisposto sei aeroporti alternativi (tra cui quelli di Giava Orientale, Giava Centrale e Yogyakarta) per i voli originariamente diretti a Giacarta, mentre i gestori aeroportuali metteranno a disposizione bus gratuiti per i passeggeri che vogliono partire da altri scali.

Allerta ancora alta Anche lunedì l'aria conteneva cenere vulcanica, mentre l'agenzia geologica indonesiana definiva "alta" la probabilità di nuove eruzioni. Nelle scuole della zona è stato disposto lo svolgimento delle lezioni a distanza. L'Anak Krakatau dista appena 150 chilometri da Giacarta. Leggi anche Indonesia, eruzione vulcano Anak Krakatoa, chiusi ancora 4 aeroporti

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