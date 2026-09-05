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Spagna, donna muore incornata durante una corsa di tori ad Albacete

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La donna, 64 anni, è deceduta durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del santo patrono locale ad Ayna. Un'altra persona è rimasta ferita

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Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori ad Ayna (Albacete). Un'altra persona, invece, è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza 112 di Castilla-La Mancha, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, 5 settembre, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del santo patrono locale. 

La decisione sullo stop alla manifestazione

La donna, che partecipava alla prima delle corse previste nel corso dell'evento, è stata incornata da uno dei tori durante il percorso attraverso le vie della città. "Ad un certo punto del percorso, a Las Cuevas, la donna si è fermata ad una barriera e, quando ha ripreso a correre, uno dei tori l'ha incornata", ha spiegato Juan Ángel Martínez, sindaco di Ayna, in una dichiarazione fornita a radio SER. Lo stesso primo cittadino locale ha dichiarato che il consiglio comunale si riunirà oggi per valutare se sospendere i festeggiamenti, iniziati ieri e tragicamente interrotti proprio da questo incidente mortale.

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