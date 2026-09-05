“Sembra che diverse centinaia di uomini mascherati e vestiti di nero si siano coordinati, abbiano percorso le strade che portano al porto di Dover con l’intento di bloccarle”, ha detto un politico locale, sottolineando che la protesta sembra essere “legata all’immigrazione illegale”

Centinaia di persone incappucciate hanno tenuto una protesta sulle strade intorno al porto di Dover nel Regno Unito - il più importante snodo per i traghetti che attraversano la Manica da e per la Francia - bloccandone il traffico. Come sottolineato da Reuters, alcuni video postati sui social media hanno mostrato gruppi di uomini vestiti di nero e con il volto mascherato intenti a bloccare le principali strade intorno al porto. Verso le ore 13 italiane il Porto di Dover ha poi fatto sapere che il traffico stava tornando regolare, e che alcuni manifestanti avevano lasciato l'area.

La protesta al porto di Dover

La polizia del Kent ha detto sapere di essere “a conoscenza di una protesta che si sta svolgendo al porto di Dover”, aggiungendo che “gli agenti sono sul posto e stanno interagendo con i manifestanti”. Il Porto di Dover aveva fatto sapere in un primo momento che c’era un “problema di ordine pubblico intorno la città di Dover”, che stava interessando tutte le vie di entrata e uscita dal porto, che come detto sono successivamente tornate percorribili.

La ricostruzione di quanto avvenuto

Secondo quanto ricostruito da Sky News, un consigliere locale leader dell’opposizione Tory nel distretto di Dover, ha detto che la protesta sembra essere “legata all’immigrazione illegale”, sottolineando però che i manifestanti non avevano cartelli o striscioni. Poi ha aggiunto: “Sembra che diverse centinaia di uomini mascherati e vestiti di nero si siano coordinati, abbiano percorso le strade che portano al porto di Dover con l’intento di bloccarle e siano riuscite a farlo”. Inoltre il consigliere ha criticato le persone mascherate per avere intimidito le persone nell’area, in particolare le donne.