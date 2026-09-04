Armato di coltello si arrampica sul ponte di Brooklyn: ucciso

L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha accoltellato due persone, prima di essere uccisa sempre dalle forze dell'ordine
La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e lo aveva puntato contro gli agenti, ai quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire.
L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino e l'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha accoltellato due persone, prima di essere uccisa dalla polizia.