Alluvione Nepal, trovati vivi due operai intrappolati in una galleria

Sono oltre 900 i dipendenti e gli operai dei siti idroelettrici nepalesi nell'elenco dei dispersi. I soccorritori nepalesi sono riusciti a estrarre vive due persone da una galleria nel nord del Paese, dove erano rimasti intrappolati dallo scorso 26 agosto. È salito, intanto, a 1.259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal e il Tibet, mentre altre 5.083 persone risultano al momento disperse

I soccorritori nepalesi sono riusciti a estrarre vivi due operai da una galleria nel nord del Paese, dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. "Siamo stati informati che una persona è stata appena tratta in salvo dalla galleria Trishuli-3", ha dichiarato il Ministro dell'Energia Biraj Bhakta Shrestha. "Abbiamo appena appreso che una seconda persona è stata salvata", ha aggiunto poco dopo il suo collega, il Ministro dell'Interno Sudan Gurung.

I soccorsi

Decine di soccorritori nepalesi, assistiti da esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud hanno lavorato instancabilmente per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati nel solo tunnel Trishuli-3. Fino a venerdì, le squadre avevano recuperato solo pochi corpi dai tunnel della regione, invasi da acqua e fango, nei quali si stavano aprendo faticosamente un varco utilizzando esplosivi ed escavatori.