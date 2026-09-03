Le fondamenta forti con i pilastri fissati profondamente nella roccia potrebbero aver salvato la "casa miracolosa", unica abitazione che non è stata portata via dalla potenza del fiume di acqua, fango e detriti. “All'inizio non sapevamo cosa sarebbe successo o se saremmo sopravvissuti”, ha raccontato al New York Times Chhatra Bahadur Pyakurel, proprietario della casa. Ora, attorno, ci sono solo macerie e devastazione
È rimasta in piedi solo lei, la “casa verde miracolosa” diventata simbolo della devastante alluvione in Nepal (GLI AGGIORNAMENTI). Una struttura verde acqua di tre piani lungo la riva del fiume Trishuli a Dhunge Bazaar, nel distretto nepalese di Nuwakot, nella quale vive la famiglia Pyakurel. “All'inizio non sapevamo cosa sarebbe successo o se saremmo sopravvissuti”. Chhatra Bahadur Pyakurel, 67 anni, quando la sua casa è stata investita da un fiume di acqua, fango e detriti era appena rincasato dopo aver accompagnato il nipote alla fermata dell’autobus. Scappare era impossibile: prima hanno cercato rifugio salendo al terzo piano dell’abitazione, poi direttamente sul tetto dal quale hanno osservato impotenti la distruzione che l’evento ha portato con sé. “Dopo un po' di tempo ci siamo resi conto che non potevamo fare altro. Le nostre vite erano nelle mani di Dio onnipotente, sia che ci salvasse o ci lasciasse annegare”, ha raccontato l’uomo al New York Times.
Fondamenta nella roccia
Il video della struttura che resiste alla potenza dell’alluvione è diventato virale tra la meraviglia e la curiosità di chi si chiede come sia stato possibile. Attorno alla casa verde si vedono solo abitazioni distrutte, cumuli di detriti e muri di fango. Anche la “casa miracolosa” non ne è uscita indenne: i primi due piani sono stati devastati, i mobili spazzati via così come ogni effetto personale della famiglia Pyakurel. A differenza di tutti gli altri edifici, però, la casa verde ha delle fondamenta forti: il piano terra era stato costruito nel 1995 e, per il proprietario, a salvarla sono stati i pilastri fissati profondamente nella roccia. Inoltre, la struttura si erge su una parte di terreno rialzata rispetto a quella circostante che avrebbe favorito una deviazione della forza della piena.