Le fondamenta forti con i pilastri fissati profondamente nella roccia potrebbero aver salvato la "casa miracolosa", unica abitazione che non è stata portata via dalla potenza del fiume di acqua, fango e detriti. “All'inizio non sapevamo cosa sarebbe successo o se saremmo sopravvissuti”, ha raccontato al New York Times Chhatra Bahadur Pyakurel, proprietario della casa. Ora, attorno, ci sono solo macerie e devastazione

È rimasta in piedi solo lei, la “casa verde miracolosa” diventata simbolo della devastante alluvione in Nepal (GLI AGGIORNAMENTI). Una struttura verde acqua di tre piani lungo la riva del fiume Trishuli a Dhunge Bazaar, nel distretto nepalese di Nuwakot, nella quale vive la famiglia Pyakurel. “All'inizio non sapevamo cosa sarebbe successo o se saremmo sopravvissuti”. Chhatra Bahadur Pyakurel, 67 anni, quando la sua casa è stata investita da un fiume di acqua, fango e detriti era appena rincasato dopo aver accompagnato il nipote alla fermata dell’autobus. Scappare era impossibile: prima hanno cercato rifugio salendo al terzo piano dell’abitazione, poi direttamente sul tetto dal quale hanno osservato impotenti la distruzione che l’evento ha portato con sé. “Dopo un po' di tempo ci siamo resi conto che non potevamo fare altro. Le nostre vite erano nelle mani di Dio onnipotente, sia che ci salvasse o ci lasciasse annegare”, ha raccontato l’uomo al New York Times.