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Football americano: quale legame tra traumi e malattie cerebrali?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un nuovo studio pubblicato sul British Medical Journal mostra che i colpi alla testa ricevuti dai giocatori rappresentano un problema ben più grave di quanto si pensasse finora. Secondo i ricercatori, infatti, almeno un giocatore di NFL su quattro sviluppa la CTE, l’encefalopatia traumatica cronica legata ai ripetuti traumi alla testa. E si tratta della stima più conservativa

 

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