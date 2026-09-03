Football americano: quale legame tra traumi e malattie cerebrali?

Un nuovo studio pubblicato sul British Medical Journal mostra che i colpi alla testa ricevuti dai giocatori rappresentano un problema ben più grave di quanto si pensasse finora. Secondo i ricercatori, infatti, almeno un giocatore di NFL su quattro sviluppa la CTE, l’encefalopatia traumatica cronica legata ai ripetuti traumi alla testa. E si tratta della stima più conservativa
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi