Il prezzo nascosto del cacao, così si combatte il lavoro minorile

Circa 1,56 milioni di bambini sono coinvolti nel lavoro minorile legato alla produzione di cacao nelle aree produttrici di Costa d’Avorio e Ghana. Una cifra che restituisce le dimensioni di un fenomeno ancora profondamente radicato. "Il primo grande rischio è proprio che questi bambini perdano la loro infanzia", spiega Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia