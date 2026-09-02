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Il prezzo nascosto del cacao, così si combatte il lavoro minorile

Carola Di Nisio

Carola Di Nisio
©Getty

Circa 1,56 milioni di bambini sono coinvolti nel lavoro minorile legato alla produzione di cacao nelle aree produttrici di Costa d’Avorio e Ghana. Una cifra che restituisce le dimensioni di un fenomeno ancora profondamente radicato. "Il primo grande rischio è proprio che questi bambini perdano la loro infanzia", spiega Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia

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