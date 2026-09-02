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Hong Kong, attivista Joshua Wong si dichiara colpevole di collusione con entità straniere

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Il 29enne, già in carcere per sovversione, ora rischia l'ergastolo per l'accusa di aver chiesto nel 2020 a Paesi, individui o istituzioni straniere, di imporre sanzioni o un blocco, o di intraprendere altre attività ostili contro Hong Kong e la Cina

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L'attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong si è dichiarato colpevole di collusione con potenze straniere in un secondo processo per sicurezza nazionale a suo carico, secondo quanto riferito dai media di Hong Kong. Wong, 29 anni, rischia l'ergastolo per l'accusa di aver chiesto nel 2020 a Paesi, individui o istituzioni straniere di imporre sanzioni o un blocco, o di intraprendere altre attività ostili contro Hong Kong e la Cina, dopo l'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino. 

Tutte le accuse contro Wong

Il 29enne ha ammesso l'accusa davanti all'Alta Corte di Hong Kong nell'ambito di un procedimento in cui è accusato di aver cospirato nel 2020 con l'attivista in esilio Nathan Law e altri soggetti per sollecitare sanzioni, blocchi o altre misure da parte di Paesi stranieri contro Hong Kong o la Cina nel corso del 2020. L'accusa riguarda il periodo compreso tra il 1 luglio e il 23 novembre 2020, subito dopo l'entrata in vigore, il 30 giugno 2020, della normativa sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino in seguito alle imponenti proteste antigovernative che avevano sconvolto l'ex colonia britannica nel 2019. L'accusa sostiene che Wong abbia partecipato a una campagna internazionale per promuovere sanzioni contro le autorità di Hong Kong e della Cina dopo le proteste del 2019, proseguendo tale attività anche dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. È inoltre accusato di aver esortato gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali ad adottare misure punitive. Questa ammissione di colpevolezza segna la seconda condanna per Wong ai sensi di tale legge.

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L'allarme delle associazioni per i diritti umani

Wong sta già scontando una pena di quasi cinque anni per sovversione e avrebbe dovuto essere scarcerato il prossimo anno. I gruppi per i diritti umani hanno affermato che le nuove accuse mirano a tenerlo in carcere il più a lungo possibile. Wong, tra i volti più noti del movimento democratico di Hong Kong ormai represso, è stato condannato insieme a decine di altri attivisti nel più grande processo per sicurezza nazionale della città, per il loro coinvolgimento nelle elezioni informali del 2020. Ex leader studentesco, era salito alla ribalta durante le proteste del Movimento degli ombrelli del 2014 ed era stato coinvolto nelle grandi manifestazioni pro-democrazia del 2019, in parte violente, che portarono Pechino a imporre la legge sulla sicurezza nazionale l'anno successivo.

Joshua Wong

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