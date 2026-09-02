Tutte le accuse contro Wong

Il 29enne ha ammesso l'accusa davanti all'Alta Corte di Hong Kong nell'ambito di un procedimento in cui è accusato di aver cospirato nel 2020 con l'attivista in esilio Nathan Law e altri soggetti per sollecitare sanzioni, blocchi o altre misure da parte di Paesi stranieri contro Hong Kong o la Cina nel corso del 2020. L'accusa riguarda il periodo compreso tra il 1 luglio e il 23 novembre 2020, subito dopo l'entrata in vigore, il 30 giugno 2020, della normativa sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino in seguito alle imponenti proteste antigovernative che avevano sconvolto l'ex colonia britannica nel 2019. L'accusa sostiene che Wong abbia partecipato a una campagna internazionale per promuovere sanzioni contro le autorità di Hong Kong e della Cina dopo le proteste del 2019, proseguendo tale attività anche dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. È inoltre accusato di aver esortato gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali ad adottare misure punitive. Questa ammissione di colpevolezza segna la seconda condanna per Wong ai sensi di tale legge.