Charlie Kirk, Tyler Robinson verso processo: rischia la pena di morte

Un giudice della Utah, al termine di una lunga udienza in cui ha parlato di "prove schiaccianti", ha disposto il rinvio a giudizio per il 23enne e ha stabilito che l'accusa potrà richiedere la pena capitale. La difesa ha chiesto una proroga per l'eventuale dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza da parte dell'imputato

Tyler Robinson, il 23enne che il 10 settembre dell'anno scorso uccise l'attivista ultraconservatore americano Charlie Kirk, andrà a processo potrebbe essere condannato alla pena di morte. Un giudice della Utah, al termine di una lunga udienza in cui ha parlato di "prove schiaccianti", ha infatti disposto il rinvio a giudizio e ha stabilito che l'accusa potrà richiedere la pena capitale. La difesa ha chiesto una proroga per l'eventuale dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza da parte dell'imputato. L'eventuale udienza è stata fissata per il 23 ottobre.



Le prove a carico di Robinson

Per il giudice del Tribunale distrettuale, Tony Graf, video e testimonianze portano alla "ragionevole convinzione" che sia stato Robinson a sparare a Kirk mentre stava tenendo

un discorso nel campus della Utah Valley University, a Orem. Tra le prove presentate dalla Procura della Contea dello Utah figura un video con la testimonianza di Lance Twiggs - con cui Robinson conviveva - in cui viene descritta una conversazione avvenuta il giorno successivo alla sparatoria, durante la quale Robinson mostrava un comportamento instabile. Twiggs ha

riferito che Robinson, in lacrime, aveva ammesso l'omicidio, aggiungendo: "Vorrei non averlo fatto". L'accusa ha inoltre mostrato alla corte dei messaggi di testo scambiati tra Twiggs e Robinson, nei quali quest'ultimo sosteneva di aver sparato a Kirk. L'accusa sostiene di avere anche prove che dimostrano che fu l'ex studente di ingegneria dell'ateneo a impugnare

l'arma del delitto. La difesa aveva tentato di impedire la divulgazione delle informazioni, sostenendo che ciò avrebbe violato il diritto dell'imputato a un giusto processo e a una giuria imparziale.