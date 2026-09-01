Ministri Esteri Ue, riunione formato "Gymnich": partecipanti e temi

Riunione informale dei ministri degli Esteri Ue formato "Gymnich", chi partecipa e i temiMondo
Il vertice si tiene oggi e domani a Wicklow, in Irlanda. Tanti gli argomenti sul tavolo dei ministri degli Esteri dell’Ue, dalla guerra in Ucraina e il supporto a Kiev fino alla situazione in Medio Oriente e la crisi umanitaria a Gaza
Si tiene oggi e domani a Wicklow, in Irlanda, il meeting informale a cui partecipano i ministri degli Esteri dell’Unione europea. Il vertice - che si svolge nel cosiddetto formato "Gymnich" - è presieduto dalla titolare del dicastero di Dublino, Helen McEntee, insieme all’Alta Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Questo tipo di incontro si tiene ogni sei mesi, e ha lo scopo di permettere ai vari ministri di incontrarsi per discutere dell’attuale scenario geopolitico e del ruolo dell’Ue sul panorama internazionale.
Di cosa si parlerà
Come spiegato dallo stesso sito ufficiale dell’evento, al vertice in formato "Gymnich" non vengono prese decisioni esecutive: si tratta tuttavia di una importante occasione per discutere le politiche che devono essere adottate dall’Unione. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, è probabile che il meeting si concentri sul supporto a Kiev da parte dell’Ue e sulla pressione da esercitare su Mosca per porre fine al conflitto. Sulla situazione in Medio Oriente, invece, i ministri discuteranno dei recenti sviluppi in particolare per quanto concerne lo Stretto di Hormuz. Anche la crisi umanitaria a Gaza è sul tavolo dell’Ue, così come la crescente tensione in Cisgiordania.
L’agenda dell’incontro
L’evento si apre formalmente oggi 1 settembre, con l’arrivo in serata dei ministri degli Esteri dell’Unione europea e la cena ufficiale di benvenuto. I lavori del vertice si terranno poi domani, mercoledì 2 settembre: dalle 8 fino alle 15 sono in programma infatti tre differenti sessioni di lavoro, che si concentreranno sui diversi temi al centro dell’incontro. A chiudere la due giorni, dalle ore 15.30, sarà infine la conferenza stampa dei ministri che partecipano al vertice.
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