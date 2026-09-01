Ministri Esteri Ue, riunione formato "Gymnich": partecipanti e temi

Il vertice si tiene oggi e domani a Wicklow, in Irlanda. Tanti gli argomenti sul tavolo dei ministri degli Esteri dell’Ue, dalla guerra in Ucraina e il supporto a Kiev fino alla situazione in Medio Oriente e la crisi umanitaria a Gaza

Si tiene oggi e domani a Wicklow, in Irlanda, il meeting informale a cui partecipano i ministri degli Esteri dell’Unione europea. Il vertice - che si svolge nel cosiddetto formato "Gymnich" - è presieduto dalla titolare del dicastero di Dublino, Helen McEntee, insieme all’Alta Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Questo tipo di incontro si tiene ogni sei mesi, e ha lo scopo di permettere ai vari ministri di incontrarsi per discutere dell’attuale scenario geopolitico e del ruolo dell’Ue sul panorama internazionale.