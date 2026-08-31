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Cosa pensano davvero gli americani di democratici e repubblicani?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il quadro che emerge da un recente sondaggio YouGov è quello di una forte disaffezione degli statunitensi nei confronti di entrambi i principali partiti politici. Solo poco più di un americano su tre guarda con favore a democratici e repubblicani. La sfiducia è trasversale, tra accuse di corruzione, disonestà e distanza dalla realtà. I dati

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