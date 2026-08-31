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Il nodo quote pesca nel no dell'Islanda: l'Ue ha perso attrattività?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il no dell’Islanda all’adesione all’Ue riaccende i dubbi sull’attrattività europea. Al centro del rifiuto, soprattutto, la difesa delle acque e delle quote di pesca, simbolo di sovranità e di un modello che ha preservato la ricchezza dei mari islandesi

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