A lanciare l'allarme è l'Istituto Trimbos di Utrecht, nei Paesi Bassi, specializzato in tossicodipendenze e salute mentale: girano pillole di ecstasy “potenzialmente letali” con il volto di Donald Trump. Diversi esemplari sono stati consegnati ai centri di analisi nel corso di agosto. Le pastiglie riproducono su un lato il volto del presidente degli Stati Uniti mentre sull'altro compaiono le scritte "Trump" e "NL". L'istituto ha pubblicato una fotografia delle compresse e ha diffuso un "Red Alert" sul proprio sito e attraverso i social media. Non si tratta del primo caso: già nel 2017 la polizia tedesca aveva sequestrato migliaia di pasticche arancioni con la medesima forma, ma i lotti attuali sembrano presentare una composizione chimica decisamente più aggressiva e mortale.