L’ex duchessa di York, separata dall’ormai ex principe Andrea, aveva lasciato Londra a ottobre dopo le rivelazioni sui suoi legami con il finanziere pedofilo americano. Secondo i tabloid britannici, la 66enne dovrebbe trasferirsi nella nuova dimora alla periferia di Londra "a breve", forse già la prossima settimana ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo lo scandalo Epstein, Sarah Ferguson è pronta a tornare a Londra. Nulla di confermato dalla diretta interessata, solo indiscrezioni che arrivano dai media britannici per i quali l’ex duchessa di York dovrebbe “tornare nel Regno Unito a breve”. Ferguson, separata dall’ormai ex principe Andrea, a ottobre 2025 aveva abbandonato il Paese dopo le rivelazioni sui legami suoi e dell’ex marito con il finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. La donna, che dopo lo scoppio dello scandalo aveva anche dovuto rinunciare, così come Andrea, ai suoi titoli reali, aveva lasciato la residenza che condivideva con il fratello di Re Carlo, esiliandosi fuori dal Regno Unito.

Nuova residenza fuori Londra Sarah Ferguson, dopo le rivelazioni che la coinvolgevano, si era allontanata dai riflettori per rifugiarsi in uno chalet alpino a Verbier, in Svizzera. Ora, secondo i tabloid britannici, la donna avrebbe già preso in affitto una proprietà con sei camere da letto alla periferia di Londra per 10mila sterline al mese. Lo rivela il The Sun, secondo il quale la 66enne dovrebbe trasferirsi nella nuova dimora "a breve", forse già la prossima settimana. I suoi effetti personali sarebbero infatti stati recuperati questa settimana dalla casa di Mountbatten-Windsor a Sandringham. Leggi anche Sarah Ferguson in fuga dopo scandalo dell'ex marito Andrea

Fonte: “Pensava di passare inosservata visto il ritorno di Harry” Una fonte vicina alla ex duchessa avrebbe riferito al Sun che le tempistiche del ritorno a Londra non sono casuali: il trasferimento arriva infatti pochi giorni dopo il clamoroso rientro in patria anche del principe Harry e della sua famiglia, tornati nel Regno Unito dopo sei anni dal brusco strappo con la royal family. "Con tutti gli occhi puntati su Harry e Meghan, pensava di poter tornare a passare inosservata dopo sette mesi di assenza", ha detto la fonte al Sun. Potrebbe interessarti La nuova regina di Norvegia è Mette Marit, dalle nozze a Epstein