Caso Epstein, Sarah Ferguson torna nel Regno Unito. Media: “A Londra prossima settimana”Mondo
L’ex duchessa di York, separata dall’ormai ex principe Andrea, aveva lasciato Londra a ottobre dopo le rivelazioni sui suoi legami con il finanziere pedofilo americano. Secondo i tabloid britannici, la 66enne dovrebbe trasferirsi nella nuova dimora alla periferia di Londra "a breve", forse già la prossima settimana
Dopo lo scandalo Epstein, Sarah Ferguson è pronta a tornare a Londra. Nulla di confermato dalla diretta interessata, solo indiscrezioni che arrivano dai media britannici per i quali l’ex duchessa di York dovrebbe “tornare nel Regno Unito a breve”. Ferguson, separata dall’ormai ex principe Andrea, a ottobre 2025 aveva abbandonato il Paese dopo le rivelazioni sui legami suoi e dell’ex marito con il finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. La donna, che dopo lo scoppio dello scandalo aveva anche dovuto rinunciare, così come Andrea, ai suoi titoli reali, aveva lasciato la residenza che condivideva con il fratello di Re Carlo, esiliandosi fuori dal Regno Unito.
Nuova residenza fuori Londra
Sarah Ferguson, dopo le rivelazioni che la coinvolgevano, si era allontanata dai riflettori per rifugiarsi in uno chalet alpino a Verbier, in Svizzera. Ora, secondo i tabloid britannici, la donna avrebbe già preso in affitto una proprietà con sei camere da letto alla periferia di Londra per 10mila sterline al mese. Lo rivela il The Sun, secondo il quale la 66enne dovrebbe trasferirsi nella nuova dimora "a breve", forse già la prossima settimana. I suoi effetti personali sarebbero infatti stati recuperati questa settimana dalla casa di Mountbatten-Windsor a Sandringham.
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Fonte: “Pensava di passare inosservata visto il ritorno di Harry”
Una fonte vicina alla ex duchessa avrebbe riferito al Sun che le tempistiche del ritorno a Londra non sono casuali: il trasferimento arriva infatti pochi giorni dopo il clamoroso rientro in patria anche del principe Harry e della sua famiglia, tornati nel Regno Unito dopo sei anni dal brusco strappo con la royal family. "Con tutti gli occhi puntati su Harry e Meghan, pensava di poter tornare a passare inosservata dopo sette mesi di assenza", ha detto la fonte al Sun.
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Lo scandalo
A far scappare Sarah Ferguson dal Regno Unito era stata la pubblicazione, da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense, di alcuni messaggi tra la donna e Jeffrey Epstein che confermavano interazioni personali tra i due e richieste di sostegno economico. Nella corrispondenza, datata tra il 2010 e il 2011, ci sono conversazioni in cui l’ex duchessa esprime gratitudine e affetto verso Epstein, altre in cui invece manifesta irritazione o preoccupazione per la sua situazione finanziaria. Alcune email rivelano anche contatti riguardanti la figlioccia Poppy Cotterell e dettagli privati delle figlie Eugenia e Beatrice.
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Terzo figlio di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, ottavo in linea di successione al trono del Regno Unito, ha perso i titoli in seguito al coinvolgimento nel caso del finanziere pedofilo morto in carcere. Il 19 febbraio è diventato il primo reale d'alto rango arrestato dell'era moderna con l'accusa di aver passato informazioni riservate mentre ricopriva l'incarico di inviato speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale