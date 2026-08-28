Vienna, furto al museo: rubato il collier della regina d'Egitto

Secondo le prime ricostruzioni, due ladri, attualmente in fuga, sarebbero entrati nel museo fingendosi normali visitatori e, dopo aver infranto con un martello la vetrina in cui era costodito il gioiello, se ne sarebbero impossessati per poi fuggire. La collana, firmata Van Cleef & Arpels, avrebbe un valore stimato di circa 3,7 milioni di euro. In corso un'operazione della polizia per rintracciare i responsabili

Un collier di diamanti appartenuto alla regina Nazli d'Egitto è stato rubato al Mak, il Museo di arti applicate di Vienna. Secondo le prime ricostruzioni, due ladri, attualmente in fuga, sarebbero entrati nel museo fingendosi normali visitatori e, dopo aver infranto con un martello la vetrina in cui era costodito il gioiello, se ne sarebbero impossessati per poi fuggire. La collana, un pezzo iconico della maison parigina Van Cleef & Arpels, avrebbe un valore stimato di circa 3,7 milioni di euro. Nei confronti dei due responsabili è stata avviata dalla polizia una vasta operazione di ricerca, mentre sulla vicenda indaga l'Ufficio criminale regionale di Vienna.