Vienna, furto al museo: rubato il collier della regina d'Egitto

Secondo le prime ricostruzioni, due ladri, attualmente in fuga, sarebbero entrati nel museo fingendosi normali visitatori e, dopo aver infranto con un martello la vetrina in cui era costodito il gioiello, se ne sarebbero impossessati per poi fuggire. La collana, firmata Van Cleef & Arpels, avrebbe un valore stimato di circa 3,7 milioni di euro. In corso un'operazione della polizia per rintracciare i responsabili
Un collier di diamanti appartenuto alla regina Nazli d'Egitto è stato rubato al Mak, il Museo di arti applicate di Vienna. Secondo le prime ricostruzioni, due ladri, attualmente in fuga, sarebbero entrati nel museo fingendosi normali visitatori e, dopo aver infranto con un martello la vetrina in cui era costodito il gioiello, se ne sarebbero impossessati per poi fuggire. La collana, un pezzo iconico della maison parigina Van Cleef & Arpels, avrebbe un valore stimato di circa 3,7 milioni di euro. Nei confronti dei due responsabili è stata avviata dalla polizia una vasta operazione di ricerca, mentre sulla vicenda indaga l'Ufficio criminale regionale di Vienna.
Il collier di diamanti
Realizzato nel 1939 in stile Art déco, il gioiello, oltre 200 carati e composto da oltre 600 diamanti rotondi e con taglio baguette disposti a raggiera, era esposto nella mostra temporanea dedicata a Van Cleef & Arpels. La regina Nazli lo aveva commissionato, insieme a una tiara coordinata, in occasione delle nozze della figlia Fawzia con il principe ereditario iraniano Mohammad Reza Pahlavi, futuro scià di Persia.
Il valore del gioiello
La polizia viennese ha confermato l'identità dell'oggetto, senza fornire indicazioni sul suo valore. Presentato dall'azienda come "un pezzo iconico monocromatico che incarna il trionfo della gioielleria bianca", dieci anni fa era stato battuto a New York per 4,3 milioni di dollari, pari a circa 3,7 milioni di euro, come rende noto la banca dati della casa d'aste Sotheby's.