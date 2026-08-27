Una delle più importanti collezioni europee di manufatti dell'Età del bronzo è stata rubata nella notte dal museo della cittadina in provincia di Alicante dove era custodito. La Guardia Civil e la polizia giudiziaria hanno aperto un'indagine

Il Tesoro di Villena, una delle più importanti collezioni europee di manufatti dell'Età del bronzo, è stato rubato nella notte dal museo della cittadina in provincia di Alicante dove era custodito. La Guardia Civil e la polizia giudiziaria hanno aperto un'indagine, secondo quanto hanno riferito fonti municipali all'Efe. L'allarme del Museo di Villena, il Muvi, è scattato alle 5:16: non è ancora stato accertato quali e quanti reperti siano stati sottratti.

La più importante collezione di manufatti dell'età del Borzo

La collezione che risale all’incirca al 1.000 avanti Cristo, comprende 11 ciotole, 28 bracciali e tre recipienti in oro, oltre a tre bottiglie d'argento, due manufatti in ambra e oro, un oggetto in ferro e oro e un bracciale di ferro. I manufatti rappresentano l'apice dell'oreficeria preistorica e oggi il tesoro costituisce l'emblema del museo e la sua principale attrazione per il grande pubblico. “Tra gli specialisti – si legge sul sito del Museo di Villena - è considerato la più importante collezione di recipienti in oro dell'Età del Bronzo, al pari dei tesori provenienti dalle tombe reali di Micene, in Grecia”. Il complesso archeologico fu scoperto nel dicembre 1963 dall'archeologo José Maria Soler e dai suoi collaboratori, all'interno di un vaso nascosto nel letto di un torrente nel territorio comunale di Villena.