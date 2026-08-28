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Referendum in Islanda, sì o no all'Ue? Gli scenari per l'Europa

Luciana Grosso

Ispi
Una bandiera dell'Ue sventola davanti alla Delegazione di Bruxelles a Reykjavík - Getty

Il 29 agosto l'isola vota sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Una vittoria del No sarebbe sfruttata dai movimenti euroscettici come prova della scarsa attrattiva di Bruxelles. Sul fronte del Sì pesano invece le nuove preoccupazioni per la sicurezza nel Nord Atlantico e il ruolo della Nato

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