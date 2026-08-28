Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Jailato, il gelato italiano che dà una seconda chance ai detenuti in Uk

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo

Nel carcere inglese di Sutton nasce un progetto firmato dall’imprenditore genovese Roberto Costa: formare detenuti a fine pena attraverso la produzione non solo del nostro dolce più famoso, ma anche di mozzarella, pane e altri prodotti. Un’iniziativa, la prima di questo genere nel Regno Unito, che unisce Made in Italy, formazione e inclusione sociale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ