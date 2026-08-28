Jailato, il gelato italiano che dà una seconda chance ai detenuti in Uk

Nel carcere inglese di Sutton nasce un progetto firmato dall’imprenditore genovese Roberto Costa: formare detenuti a fine pena attraverso la produzione non solo del nostro dolce più famoso, ma anche di mozzarella, pane e altri prodotti. Un’iniziativa, la prima di questo genere nel Regno Unito, che unisce Made in Italy, formazione e inclusione sociale
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