La segnalazione alla polizia locale è arrivata questa mattina, intorno alle 9, quando è stata indicata la violenza sulla vittima, 47 anni, avvenuta presso Avenida del Atlantico, nell'area della spiaggia di Punta del Caiman. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne.

Un uomo di 60 anni, italiano, ha ucciso a coltellate la compagna, di origini tedesche, in Spagna. L'uomo, come segnala il quotidiano " La Repubblica " è stato fermato a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perchè era in viaggio in camper.

La convalida del fermo

L'uomo, dopo il fermo, è stato portato in caserma e sarà trasferito davanti all'autorità giudiziaria per l'eventuale convalida del fermo e la sua trasformazione in arresto. Se sarà confermato, l'omicidio avvenuto oggi è il 37mo femmicidio che si registra in Spagna dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dell'Uguaglianza. Dal 2003, inizio della raccolta statistica, le vittime sarebbero 1.378.