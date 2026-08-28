Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Femminicidio in Spagna, italiano 60enne uccide a coltellate in strada la compagna

Mondo
©IPA/Fotogramma

L'uomo è stato fermato a Isla Cristina, nella provincia di Huelva. Avrebbe ucciso con diverse coltellate, in mezzo alla strada, la compagna 47enne di origini tedesche

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 60 anni, italiano, ha ucciso a coltellate la compagna, di origini tedesche, in Spagna. L'uomo, come segnala il quotidiano "La Repubblica" è stato fermato a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perchè era in viaggio in camper.

L'arresto dopo l'intervento delle forze dell'ordine

La segnalazione alla polizia locale è arrivata questa mattina, intorno alle 9, quando è stata indicata la violenza sulla vittima, 47 anni, avvenuta presso Avenida del Atlantico, nell'area della spiaggia di Punta del Caiman. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne. 

La convalida del fermo

L'uomo, dopo il fermo,  è stato portato in caserma e sarà trasferito davanti all'autorità giudiziaria per l'eventuale convalida del fermo e la sua trasformazione in arresto. Se sarà confermato, l'omicidio avvenuto oggi è il 37mo femmicidio che si registra in Spagna dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dell'Uguaglianza. Dal 2003, inizio della raccolta statistica, le vittime sarebbero 1.378. 

Approfondimento

Berlino, uccide in una scuola ex di 18 anni e un insegnante: arrestato
FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Alluvione Nepal Tibet,489 morti: seconda ondata passa senza pericoli

live Mondo

Continua a crescere il numero dei morti provocati dalle alluvioni improvvise che da mercoledì...

Trump stila la classifica dei presidenti Usa ed è il migliore

Mondo

Il presidente americano ha pubblicato sui social un ranking personalizzato modellato sull'elenco...

Arabia Saudita, fulmine colpisce torre dell'orologio della Mecca VIDEO

Mondo

Un violento temporale si è abbattuto la sera del 26 agosto su Mecca, in Arabia Saudita, mentre i...

Norvegia, morto re Harald V: aveva 89 anni, la corona a Haakon

Mondo

È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo...

Corea del Sud, 4 cadaveri in 3 giorni a Jeju, l'isola degli innamorati

Mondo

Arrestato l'agente accusato di aver archiviato irregolarmente i fascicoli e fornito false...

Mondo: I più letti