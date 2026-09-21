Elezioni Germania, Merz: "Il voto va oltre la mia persona"

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Elezioni Germania, Merz: "Voto va oltre la mia persona, cambia il sistema dei partiti"

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La tornata amministrativa di ieri a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore segna una cesura profonda per la Cdu, secondo il cancelliere tedesco. Merz ha definito il risultato "un avvenimento drammatico" e "un colpo duro" destinato a pesare a lungo sul futuro del partito

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"Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania", ha commentato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la Cdu, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dove il partito è fuori dal parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che "non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della Cdu". Il governo, ha sottolineato Merz, resterà "per assicurare il futuro democratico della Germania", ricordando di aver già espresso la volontà di continuare a guidare il Paese subito dopo gli exit poll.

"Un avvenimento drammatico" per il partito

Il mancato ingresso nel parlamento regionale del Meclemburgo-Pomerania è stato descritto dal cancelliere come "un avvenimento drammatico" e "un colpo duro destinato ad avere un impatto duraturo". Merz ha aggiunto che la Cdu dovrà "confrontarsi a lungo" con le conseguenze di questo risultato.

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