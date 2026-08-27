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Berlino, uccide in una scuola la ex di 18 anni e insegnante che voleva fermarlo: arrestato

Cronaca

È successo in un istituto di Gosen-Neu Zittau, nel Brandeburgo, a sud-est della capitale tedesca. Il presunto autore della sparatoria sarebbe un 19enne 

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Una studentessa di 18 anni e un insegnante di 30 sono stati uccisi in una scuola di Gosen-Neu Zittau, nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. L'episodio è avvenuto in una scuola superiore della cittadina, dove sono intervenute numerose forze di polizia e soccorso. La polizia ha confermato che si è verificato "un episodio di violenza" e che un uomo è stato arrestato in relazione ai fatti. Il sospetto arrestato, riferiscono fonti citate dalla Maerkische Allgemeine Zeitung, è un diciannovenne ex fidanzato della giovane uccisa, presunto autore della sparatoria. Non è chiaro se anche il ragazzo arrestato frequentasse l'istituto, la scuola secondaria privata "Docemus", aperta nel 2008. 

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