Una studentessa di 18 anni e un insegnante di 30 sono stati uccisi in una scuola di Gosen-Neu Zittau, nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. L'episodio è avvenuto in una scuola superiore della cittadina, dove sono intervenute numerose forze di polizia e soccorso. La polizia ha confermato che si è verificato "un episodio di violenza" e che un uomo è stato arrestato in relazione ai fatti. Il sospetto arrestato, riferiscono fonti citate dalla Maerkische Allgemeine Zeitung, è un diciannovenne ex fidanzato della giovane uccisa, presunto autore della sparatoria. Non è chiaro se anche il ragazzo arrestato frequentasse l'istituto, la scuola secondaria privata "Docemus", aperta nel 2008.