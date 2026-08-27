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Con quali "se" possiamo leggere e immaginare il futuro

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

La storia non si fa con i “se”, mentre il futuro sì. La politica è innanzitutto arte immaginativa e intuitiva, si pratica nella terra incognita e non nel dejà vu. Non vale l’analisi al passato. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino

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