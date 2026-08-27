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Il caso Singapore, bastano aiuti economici per invertire il calo demografico?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

La città-stato asiatica sfida il crollo della natalità con un nuovo pacchetto di aiuti fino a 70mila dollari per figlio. L’approccio governativo è passato dagli incentivi pro-natalità a volersi dedicare alle condizioni materiali che impediscono alle persone di fare figli. Ma sarà sufficiente a invertire la tendenza? E soprattutto: è giusto chiedere a una società di cambiare “mentalità” e adattarsi al sistema, invece di pretendere il contrario?

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