La città-stato asiatica sfida il crollo della natalità con un nuovo pacchetto di aiuti fino a 70mila dollari per figlio. L’approccio governativo è passato dagli incentivi pro-natalità a volersi dedicare alle condizioni materiali che impediscono alle persone di fare figli. Ma sarà sufficiente a invertire la tendenza? E soprattutto: è giusto chiedere a una società di cambiare “mentalità” e adattarsi al sistema, invece di pretendere il contrario?