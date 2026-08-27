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Norvegia, re Harald è in condizioni "estremamente gravi"

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Lo ha riferito il palazzo reale. L'89enne monarca, che soffre di anemia emolitica, è ricoverato in ospedale dal 17 agosto. In sua assenza, è il principe ereditario Haakon ad aver assunto la reggenza

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L'89enne re Harald di Norvegia è in condizioni "estremamente gravi". Lo ha riferito il palazzo reale. L'89enne monarca, che soffre di anemia emolitica, è ricoverato in ospedale dal 17 agosto. In sua assenza, è il principe ereditario Haakon ad aver assunto la reggenza. 

Il decano dei reali europei

 

Re Harald, con i suoi quasi 90 anni, è il più anziano capo di Stato attualmente in carica in Europa. È salito al trono nel 1991 e negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute. Nonostante il peggioramento delle sue condizioni, il sovrano norvegese non ha mai rinunciato al suo ruolo. Ora però, con questo ultimo ricovero, il figlio Haakon ha assunto il ruolo di reggente in assenza del padre. Il principe è l’erede al trono e negli ultimi giorni è andato a trovare il padre in ospedale: con lui anche la moglie del Re, la regina Sonja, sua nuora la principessa Mette-Marit, sua nipote e sua 

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Re Harald di Norvegia ricoverato in ospedale, principe Haakon reggente
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