Norvegia, peggiorano le condizioni di Re Harald: principe Haakon reggente in sua assenzaMondo
"Le condizioni di salute di Sua Maestà il re sono peggiorate nel fine settimana. Il re sta ricevendo antibiotici per un'infezione batterica nel sangue”, fanno sapere dal palazzo reale. Il sovrano norvegese, sul trono dal 1991, soffre di anemia emolitica. Il sovrano è ricoverato dal 17 agosto e ha ricevuto la visita in ospedale della sua famiglia, compreso il figlio, il principe ereditario Haakon, che ha assunto la reggenza in assenza del padre
Peggiorano le condizioni di salute di Re Harald di Norvegia, ricoverato in ospedale dal 17 agosto. Il sovrano, 89 anni, è ricoverato per complicazioni legate all’anemia emolitica, una malattia del sangue che comporta una distruzione rapida e anomala dei globuli rossi e che affligge il re da molti anni. "Le condizioni di salute di Sua Maestà il re sono peggiorate nel fine settimana. Il re sta ricevendo antibiotici per un'infezione batterica nel sangue e ha risposto positivamente al trattamento", ha dichiarato il palazzo.
Principe ereditario Haakon reggente in assenza del padre
Re Harald, con i suoi quasi 90 anni, è il più anziano capo di Stato attualmente in carica in Europa. È salito al trono nel 1991 e negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute. Nonostante il peggioramento delle sue condizioni, il sovrano norvegese non ha mai rinunciato al suo ruolo. Ora però, con questo ultimo ricovero, il figlio Haakon ha assunto il ruolo di reggente in assenza del padre. Il principe è l’erede al trono e negli ultimi giorni è andato a trovare il padre in ospedale: con lui anche la moglie del Re, la regina Sonja, sua nuora la principessa Mette-Marit, sua nipote e sua sorella.
Vedi anche
Kate e William a Balmoral, a messa con i figli a Crathie Kirk. FOTO
Principessa Mette-Marit operata a giugno
Anche la moglie del principe ereditario Haakon, la principessa Mette-Marit, ha avuto di recente problemi di salute. Nel 2018 le era stata diagnosticata una fibrosi polmonare cronica ed era stata messa in lista d'attesa per il trapianto di polmoni. Il 17 giugno è arrivata la notizia della casa reale che annunciava la buona riuscita dell'operazione. La principessa è rimasta ricoverata per alcune settimane e non è apparsa in pubblico per molto tempo. La sua prima foto in pubblico, a testimoniare le buone condizioni di salute della moglie di Haakon, è arrivata il 6 luglio in occasione della vittoria della Norvegia a una partita dei Mondiali 2026.
Leggi anche
William e Kate Middleton, l’isola dove amano trascorrere le vacanze
©Getty
I sovrani più longevi e quelli che hanno regnato più a lungo
A 100 anni dalla sua nascita, avvenuta a Londra il 21 aprile 1926, ricordiamo Elisabetta II non solo per aver raggiunto la veneranda età di 96 anni (la regina è morta nel Castello di Balmoral l'8 settembre 2022). La sovrana ha anche il primato di monarca più longeva di sempre con i suoi oltre 70 anni di regno. Tra gli uomini, però, c’è chi è stato re più a lungo. Monarchi, principi, imperatori: ecco chi ha passato gran parte della vita sul trono