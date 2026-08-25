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Norvegia, peggiorano le condizioni di Re Harald: principe Haakon reggente in sua assenza

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©IPA/Fotogramma

"Le condizioni di salute di Sua Maestà il re sono peggiorate nel fine settimana. Il re sta ricevendo antibiotici per un'infezione batterica nel sangue”, fanno sapere dal palazzo reale. Il sovrano norvegese, sul trono dal 1991, soffre di anemia emolitica. Il sovrano è ricoverato dal 17 agosto e ha ricevuto la visita in ospedale della sua famiglia, compreso il figlio, il principe ereditario Haakon, che ha assunto la reggenza in assenza del padre

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Peggiorano le condizioni di salute di Re Harald di Norvegia, ricoverato in ospedale dal 17 agosto. Il sovrano, 89 anni, è ricoverato per complicazioni legate all’anemia emolitica, una malattia del sangue che comporta una distruzione rapida e anomala dei globuli rossi e che affligge il re da molti anni. "Le condizioni di salute di Sua Maestà il re sono peggiorate nel fine settimana. Il re sta ricevendo antibiotici per un'infezione batterica nel sangue e ha risposto positivamente al trattamento", ha dichiarato il palazzo.

Principe ereditario Haakon reggente in assenza del padre

Re Harald, con i suoi quasi 90 anni, è il più anziano capo di Stato attualmente in carica in Europa. È salito al trono nel 1991 e negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute. Nonostante il peggioramento delle sue condizioni, il sovrano norvegese non ha mai rinunciato al suo ruolo. Ora però, con questo ultimo ricovero, il figlio Haakon ha assunto il ruolo di reggente in assenza del padre. Il principe è l’erede al trono e negli ultimi giorni è andato a trovare il padre in ospedale: con lui anche la moglie del Re, la regina Sonja, sua nuora la principessa Mette-Marit, sua nipote e sua sorella.

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Principessa Mette-Marit operata a giugno

Anche la moglie del principe ereditario Haakon, la principessa Mette-Marit, ha avuto di recente problemi di salute. Nel 2018 le era stata diagnosticata una fibrosi polmonare cronica ed era stata messa in lista d'attesa per il trapianto di polmoni. Il 17 giugno è arrivata la notizia della casa reale che annunciava la buona riuscita dell'operazione. La principessa è rimasta ricoverata per alcune settimane e non è apparsa in pubblico per molto tempo. La sua prima foto in pubblico, a testimoniare le buone condizioni di salute della moglie di Haakon, è arrivata il 6 luglio in occasione della vittoria della Norvegia a una partita dei Mondiali 2026.

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