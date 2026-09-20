Il ministro degli Esteri sottolinea che la missione europea nel Mar Rosso resta difensiva ma torna a chiedere il sostegno degli altri Stati membri. Una richiesta di aiuto che Tajani rinnoverà anche all’Onu: "O mandano altre unità o devono farsi carico di una parte del costo economico”, ha detto il ministro al Corriere. Ieri l’Alta rappresentante per la politica estera Ue, in risposta a una lettera del ministro Crosetto, ha concordato sulla necessità di rafforzare Aspides ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L’Italia non è in guerra e la missione Aspides resta difensiva, ma va “rafforzata”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce così, in un'intervista al Corriere della Sera, l’importanza strategica della missione europea nel Mar Rosso. Ieri l'Alta rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas, ha risposto a una lettera del ministro Crosetto concordando “sulla necessità” di rafforzare la missione e invierà ora una lettera agli Stati membri per coinvolgerli sulla questione.

Tajani: “Aspides deve assolutamente continuare ed essere rafforzata" Il ministro Tajani, intanto, ha sottolineato l’importanza del Mar Rosso per il commercio italiano (vi transitano infatti il “40% dell'intero traffico marittimo commerciale dell'Italia e il 60% delle merci esportate verso l'Asia”) e ha ricordato che da mesi ormai l’Italia chiede agli altri Stati Ue di intervenire al suo fianco a sostegno della missione. Una richiesta di aiuto che il numero uno della Farnesina rinnoverà anche a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, dove incontrerà anche il segretario di Stato americano Marco Rubio: "O mandano altre unità o devono farsi carico di una parte del costo economico. Aspides deve assolutamente continuare ed essere rafforzata". Leggi anche Aspides, Roma chiede all'Ue più navi e fondi. Kallas: "Va rafforzata"

Il caso Aspides Il caso Aspides si è aperto con il ministro della Difesa Guido Crosetto che, per garantire il libero transito dello Stretto di Bab el-Mandeb alle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo, ha ipotizzato l’invio di navi italiane per scortare i mercantili. Navi che, ha poi precisato il ministro degli Esteri Tajani, fanno già parte di quelle “della Marina militare impiegate" nella missione Aspides dell'Unione europea che però, con le sue attuali forze, non può riuscire a sostenere la situazione nel Mar Rosso. Da qui la decisione di Guido Crosetto di inviare una lettera all’Ue.