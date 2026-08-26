Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Corea del Sud, perché il passo indietro di Trump riguarda anche Kiev

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’annuncio di Trump di ridurre l’impegno USA nei confronti della Corea del Sud arriva mentre Washington sembra allentare i rapporti con i suoi alleati asiatici e cercare un’intesa con Pechino. Un cambio di rotta che rischia di avere conseguenze anche sulla guerra in Ucraina

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ