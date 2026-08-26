Corea del Sud, perché il passo indietro di Trump riguarda anche Kiev

L’annuncio di Trump di ridurre l’impegno USA nei confronti della Corea del Sud arriva mentre Washington sembra allentare i rapporti con i suoi alleati asiatici e cercare un’intesa con Pechino. Un cambio di rotta che rischia di avere conseguenze anche sulla guerra in Ucraina
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