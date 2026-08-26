Terremoto in Colombia, nuova scossa di magnitudo 5,4

Il sisma si è registrato alle 11.45 ora locale e ha avuto come epicentro la località Los Santos, nel dipartimento di Santander, a circa 370 chilometri a nord della capitale Bogotà, con una profondità stimata in 161 chilometri. Non risultano vittime né danni

Un nuovo terremoto di magnitudo 5.1 si è registrato oggi in Colombia a due settimane dal devastante sisma che ha colpito la parte occidentale del Paese. Secondo i primi rapporti della Protezione Civile non si registrano vittime né danni significativi. La scossa si è registrata alle 11.45 ora locale e ha avuto come epicentro la località Los Santos, nel dipartimento di Santander, a circa 370 chilometri a nord della capitale Bogotà, con una profondità stimata in 161 chilometri. Il sisma si è avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone hanno evacuato i propri edifici al suono delle sirene, e nel capoluogo di Santander, Bucaramanga. In un post sui social, la Presidenza della Repubblica ha informato che "si mantiene una comunicazione costante con le autorità e gli enti di gestione del rischio per verificare eventuali danni".