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Corse clandestine e inseguimenti diventano spettacolo per i social

Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo
©Getty

Le corse clandestine non servono più soltanto a sfidare la polizia o ad impressionare gli amici: vengono filmate, montate e pubblicate per conquistare visualizzazioni. Le recenti tragedie avvenute in Irlanda e Regno Unito hanno acceso un faro su un fenomeno ancora troppo poco esplorato

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