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Ocasio-Cortez, lavori in corso per non far scappare i moderati

Federico Leoni

Federico Leoni
©Getty

Un tempo giovane outsider newyorchese, oggi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) è tra le rappresentanti più in vista dell'ala progressista interna al partito democratico. Per sua stessa ammissione, valuta di candidarsi alle presidenziali. Se da una parte ha la necessità di difendere le idee di quel mondo democratico radicale da cui proviene, dall'altra deve allargare per quanto possibile la propria base elettorale

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