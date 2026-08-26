Ocasio-Cortez, lavori in corso per non far scappare i moderati

Un tempo giovane outsider newyorchese, oggi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) è tra le rappresentanti più in vista dell'ala progressista interna al partito democratico. Per sua stessa ammissione, valuta di candidarsi alle presidenziali. Se da una parte ha la necessità di difendere le idee di quel mondo democratico radicale da cui proviene, dall'altra deve allargare per quanto possibile la propria base elettorale
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider