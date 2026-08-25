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Ok il "woke 1.0" ma la censura è quella del "contro-woke" di Trump

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

Negli Stati Uniti il tentativo di imposizione ideologica non viene (o quantomeno non più) da amministratori universitari o uffici della diversity, ma dal governo federale. Se volessimo, col termine-mondo “woke” indicare un metodo – ortodossia lessicale, inammissibilità di critica, punizione dell’eretico e controllo delle istituzioni – oggi la sua versione più realizzata è il “contro-woke” del presidente

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