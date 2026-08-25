Russia, aereo militare Usa atterra a Mosca: cosa sappiamo

Un Boeing C-17A Globemaster III dell'aeronautica militare statunitense è atterrato la mattina di martedì 25 agosto all'aeroporto Vnukovo di Mosca, dopo essere decollato da Riga. È il primo arrivo pubblicamente documentato di un velivolo militare Usa in Russia da anni. Washington e il Cremlino non hanno chiarito scopo e passeggeri del volo: "Non ho informazioni", ha detto il portavoce Dmitrij Peskov ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un aereo da trasporto militare statunitense è atterrato la mattina di martedì 25 agosto all'aeroporto Vnukovo di Mosca, dopo un volo diretto partito da Riga, in Lettonia. Si tratta di un Boeing C-17A Globemaster III dell'aeronautica militare americana, giunto nella capitale russa intorno alle 10 ora locale. Né Washington né il Cremlino hanno fornito indicazioni ufficiali sullo scopo della missione o su chi fosse a bordo, alimentando le ipotesi su un possibile nuovo contatto diplomatico tra i due Paesi.

La rotta del velivolo Secondo i dati dei sistemi di tracciamento del traffico aereo, il velivolo era decollato domenica dalla base congiunta Andrews (Camp Springs, nel Maryland), nei pressi di Washington, per poi raggiungere Riga. Da lì è ripartito in direzione del confine russo fino ad atterrare a Vnukovo, uno dei principali scali internazionali di Mosca. L'aereo operava con il codice di chiamata RCH4555 e numero di registrazione 07-7181. Il ministero della Difesa lettone ha fatto sapere di aver "coordinato e autorizzato" il transito nel proprio spazio aereo, precisando però di non poter aggiungere dettagli perché il volo non era operato dalle sue forze armate. Vedi anche Volenterosi: "Uniti nel sostenere Kiev, più sanzioni a Mosca"

Il Cremlino: "Non abbiamo informazioni" Interpellato dai giornalisti nel consueto briefing quotidiano, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'arrivo dell'aereo americano. Nella stessa occasione ha aggiunto che non erano in programma incontri con rappresentanti dell'amministrazione statunitense a Mosca nel corso della settimana.

L'ipotesi Witkoff-Kushner Il volo cade in una fase delicata dei negoziati sull'Ucraina, che nelle ultime settimane si sono arenati. L'ultimo collegamento aereo diretto tra Europa e Russia di un jet immatricolato negli Stati Uniti risale a gennaio, quando l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner volarono a Mosca per i colloqui di pace con Vladimir Putin. Un loro nuovo viaggio nella capitale russa era stato ipotizzato e poi rinviato: il Cremlino ha ribadito di non avere informazioni al riguardo. Non c'è alcuna conferma che i due si trovassero sul velivolo atterrato martedì. Vedi anche Mosca, Putin incontra inviato Usa Witkoff per negoziati pace

L'ipotesi del cambio di personale all'ambasciata Tra le possibilità circolate figura anche quella di una missione logistica: un C-17 è un aereo da trasporto abitualmente impiegato per spostare personale, mezzi ed equipaggiamenti tra basi. Alcuni osservatori hanno quindi ipotizzato che a bordo potessero esserci militari o personale diplomatico destinati all'avvicendamento presso la sede diplomatica statunitense a Mosca. Anche in questo caso, si tratta di una ricostruzione non confermata da fonti ufficiali.

L'ipotesi Hegseth Una terza pista, avanzata da alcuni analisti di aviazione militare, collega il codice del volo a movimenti riconducibili al Pentagono, ipotizzando un possibile spostamento del segretario alla Difesa Pete Hegseth o una missione preparatoria a un suo viaggio. Il C-17 viene infatti spesso utilizzato per preposizionare uomini e materiali in vista di trasferte di alto livello. Alcune ricostruzioni collocano però Hegseth lunedì tra Nebraska e Wisconsin, nell'ambito di un tour interno, e nessun viaggio in Russia è stato annunciato ufficialmente. L'ipotesi resta al momento priva di riscontri.