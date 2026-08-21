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Svezia, attacco con una spada in una scuola: diversi feriti. Fermato l'aggressore

Mondo

Secondo i media locali, la polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba

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Un uomo armato di spada è entrato in una scuola di Fagersta, in Svezia, ferendo diverse persone. La polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba e poi fermandolo. Lo riportano i media svedesi. L'allarme è scattato alle ore 14:06. "Abbiamo un'operazione in corso nella zona ed è l'unica cosa che possiamo dire al momento", ha dichiarato Pelle Vamstad, portavoce della polizia di Fagersta alla Svt.

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